На пожаре в частном доме под Альметьевском погиб тяжелобольной мужчина

Сообщение о том, что в селе Аппаково горит частным дом, поступило сегодня ночью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, огнеборцы выяснили, что горит одноэтажный бревенчатый дом, пристрой к нему и бревенчатая баня под одной крышей с домом.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, 62-летняя хозяйка дома услышала сигнал пожарного извещателя, проснулась и попыталась вытащить из дома плохо передвигавшегося тяжелобольного мужчину 65-ти лет. Когда ей это не удалось, выход из дома уже был отрезан дымом и огнем. Она спаслась из дома через окно, вызвала пожарную охрану и позвала на помощь соседа.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

До приезда пожарных, сосед из горящего дома через оконный проем эвакуировал мужчину в бессознательном состоянии и передал его медикам. К сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в машине скорой помощи.

Женщина не пострадала. Площадь возгорания составила 79 квадратных метров.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.