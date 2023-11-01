Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На пожаре в частном доме под Альметьевском погиб тяжелобольной мужчина
Сообщение о том, что в селе Аппаково горит частным дом, поступило сегодня ночью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, огнеборцы выяснили, что горит одноэтажный бревенчатый дом, пристрой к нему и бревенчатая баня под одной крышей с домом.
Как выяснилось, 62-летняя хозяйка дома услышала сигнал пожарного извещателя, проснулась и попыталась вытащить из дома плохо передвигавшегося тяжелобольного мужчину 65-ти лет. Когда ей это не удалось, выход из дома уже был отрезан дымом и огнем. Она спаслась из дома через окно, вызвала пожарную охрану и позвала на помощь соседа.
До приезда пожарных, сосед из горящего дома через оконный проем эвакуировал мужчину в бессознательном состоянии и передал его медикам. К сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в машине скорой помощи.
Женщина не пострадала. Площадь возгорания составила 79 квадратных метров.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников