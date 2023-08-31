На пожаре в Атнинском районе серьезные ожоги получил хозяин сгоревшего дома

В Атнинском районе на пожаре серьезно пострадал человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Минувшей ночью загорелся частный дом в селе Нижняя Береска.

На момент прибытия огнеборцев горели дом и сарай. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. С огнем пожарные справились за полтора часа.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара пострадал 50-летний хозяин дома. Мужчину госпитализировали с ожогами 70% тела в Атнинскую ЦРБ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.