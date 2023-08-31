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На пожаре в Атнинском районе серьезные ожоги получил хозяин сгоревшего дома
В Атнинском районе на пожаре серьезно пострадал человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Минувшей ночью загорелся частный дом в селе Нижняя Береска.
На момент прибытия огнеборцев горели дом и сарай. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. С огнем пожарные справились за полтора часа.
В результате пожара пострадал 50-летний хозяин дома. Мужчину госпитализировали с ожогами 70% тела в Атнинскую ЦРБ.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
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