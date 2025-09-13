На пожаре в Альметьевском районе спасли троих детей

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ночью в селе Русский Акташ Альметьевского района РТ произошел пожар в подъезде двухэтажного дома, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В квартире на втором этаже находились трое детей. С помощью специальных масок спасатели вывели из горящего здания двух девочек 11 и 15 лет, а также двухлетнего мальчика. Они не пострадали.

В результате пожара огнём уничтожены и повреждены личные вещи в подъезде, стены и потолок покрыты копотью. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.