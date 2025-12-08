На пожаре в Альметьевском районе погиб мужчина, два человека получили ожоги

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Альметьевском районе Татарстана в селе Русский Акташ произошел пожар в одном из частных домов на улице Зайная.

По прибытии пожарных горели одноэтажный бревенчатый дом с пристроем и надворные постройки.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в результате пожара 89-летняя женщина и 52-летний мужчина получили ожоги.

Во время тушения огня пожарные нашли тело 61-летнего мужчины. ‎В числе предварительных версий причины пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем при курении. ‎