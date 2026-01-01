news_header_top
Происшествия 1 января 2026 09:52

На пожаре в альметьевской пятиэтажке пострадал 53-летний мужчина

В Альметьевске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на проспекте Строителей, 55. По данным ГУ МЧС России по РТ, возгорание началось в комнате на втором этаже, где горели мебель и телевизор.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. Еще троих жильцов звенья газодымозащитников вывели из задымленного подъезда с использованием дыхательных масок.

Пострадал 53‑летний хозяин квартиры, где произошло возгорание. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» он был госпитализирован в Альметьевскую ЦРБ.

Площадь пожара составила два квадратных метра. По предварительной версии, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#Альметьевск #пожар
