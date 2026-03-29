На пожаре в альметьевской девятиэтажке спасли женщину

В Альметьевске произошел пожар в двухкомнатной квартире на шестом этаже дома №18 по улице 8 Марта. В помещении горели мебель и личные вещи. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные вывели из квартиры 56‑летнюю женщину, используя маску спасаемого. У нее диагностированы ожоги 1–2 степени и ожоги дыхательных путей. Пострадавшую госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования – замыкание проводки в детской комнате.