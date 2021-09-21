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Ру Тат
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21 сентября 2021  20:34
Павел Климчак

На пожаре в Альметьевске спасли 24 жителя девятиэтажки

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О возгорании в девятиэтажке на улице Сулеймановой сообщили в 19.22 по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: соцсети 

По всему зданию образовалось сильное задымление, жильцы просили о помощи, едкий дым проникал в квартиры. Пожарные обошли квартиры и вывели в масках спасаемого на свежий воздух 24 человека, в том числе трёх детей.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Параллельно огнеборцы искали очаг возгорания и вскоре нашли его на третьем этаже: на лестничной площадке загорелся матрас, площадь пожара составила 1,5 квадратных метра. Причину возгорания устанавливают сотрудники Госпожнадзора.

#пожар #спасли на пожаре
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