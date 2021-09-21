На пожаре в Альметьевске спасли 24 жителя девятиэтажки

О возгорании в девятиэтажке на улице Сулеймановой сообщили в 19.22 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: соцсети

По всему зданию образовалось сильное задымление, жильцы просили о помощи, едкий дым проникал в квартиры. Пожарные обошли квартиры и вывели в масках спасаемого на свежий воздух 24 человека, в том числе трёх детей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Параллельно огнеборцы искали очаг возгорания и вскоре нашли его на третьем этаже: на лестничной площадке загорелся матрас, площадь пожара составила 1,5 квадратных метра. Причину возгорания устанавливают сотрудники Госпожнадзора.