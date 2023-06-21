На пожаре под Альметьевском погиб мужчина

В Альметьевском районе на пожаре погиб мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел в Нижней Мактаме. Загорелся одноэтажный кирпичный дом.

Из горящего дома вынесли тело 67-летнего человека. Причина пожара устанавливается.