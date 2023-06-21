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На пожаре под Альметьевском погиб мужчина
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В Альметьевском районе на пожаре погиб мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар произошел в Нижней Мактаме. Загорелся одноэтажный кирпичный дом.
Из горящего дома вынесли тело 67-летнего человека. Причина пожара устанавливается.
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