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Происшествия 21 июня 2023 16:40

На пожаре под Альметьевском погиб мужчина

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В Альметьевском районе на пожаре погиб мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел в Нижней Мактаме. Загорелся одноэтажный кирпичный дом.

Из горящего дома вынесли тело 67-летнего человека. Причина пожара устанавливается.

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