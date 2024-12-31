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На пожаре на даче в Тукаевском районе супруги получили ожоги
В Тукаевском районе Татарстана супруги получили ожоги на пожаре. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по РТ.
Утром 31 декабря в ДНТ «Усадьба» произошел пожар в доме с пристроем. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 65 квадратов.
В результате происшествия пострадали 59-летний мужчина и 55-летняя женщина. С ожогами их доставили в БСМП Набережных Челнов.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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