На повышение зарплат бюджетникам власти РФ направят свыше 5,5 млрд рублей

Российское правительство дополнительно направит больше 5,5 млрд рублей на повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, ранее увеличить оплату труда бюджетникам поручал Президент РФ Владимир Путин.

По словам Мишустина, дополнительные средства, выделяемые на зарплаты сотрудникам бюджетных сфер, помогут полностью выполнить обязательства перед бюджетниками, согласно майским указам Президента.

Также средства направят на выплаты ежемесячных пособий по случаю рождения и воспитания ребенка.

Еще политик напомнил, что за последние 2 месяца правительство выделило около 31 млрд рублей на повышение зарплат сотрудникам госучреждений культуры, науки, медицины и образования.