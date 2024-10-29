На посуде в доме, где погибли дети, под Красноярском нашли средство от насекомых

В поселке Красная Сопка Красноярского края нашли средство от насекомых на поверхности посуды в доме, где в результате отравления погибли четверо детей.

Как сообщает ТАСС, согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства.

По результатам исследования, содержимое изъятых баллонов с дихлофосом соответствует заявленному у производителя.

Инцидент произошел более месяца. Семья, в том числе четверо детей, отравилась после того, как поела на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине.