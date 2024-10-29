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На посуде в доме, где погибли дети, под Красноярском нашли средство от насекомых
В поселке Красная Сопка Красноярского края нашли средство от насекомых на поверхности посуды в доме, где в результате отравления погибли четверо детей.
Как сообщает ТАСС, согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства.
По результатам исследования, содержимое изъятых баллонов с дихлофосом соответствует заявленному у производителя.
Инцидент произошел более месяца. Семья, в том числе четверо детей, отравилась после того, как поела на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине.
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