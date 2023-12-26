По последним данным (на 13 часов 26 декабря), на выдвижение в качестве кандидата на пост Президента России претендуют 33 человека. В Центральную избирательную комиссию России подано 9 заявлений от политических партий и 24 – от граждан РФ. Такие данные на пресс-конференции в «Татар-информе» привел председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

«Эти дни будут очень напряженными в работе Центральной избирательной комиссии России. Мы понимаем, и вы знаете об этом. Я думаю, что действительно это будет очень интересная политическая борьба», — отметил глава ЦИК.

Кондратьев согласился с мнением главы ЦИК России Эллы Памфиловой, которая считает, что кампания будет конкурентной.

Напомним, первым подал документы для регистрации на выборах действующий Президент РФ Владимир Путин. Он объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру 8 декабря в ответ на просьбу спикера парламента ДНР, командира батальона «Спарта» Артема Жоги. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

Этап подачи документов от кандидатов на пост главы государства стартовал 9 декабря. Он продлится до 27 декабря для самовыдвиженцев и до 1 января — для кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Претенденты должны будут к 31 января собрать подписи в свою поддержку. Речь идет о более чем 300 тыс. подписей для самовыдвиженцев и о более чем 100 тыс. — для кандидатов от партий.