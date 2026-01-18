На пост Президента Португалии претендуют 11 человек

В Португалии проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют рекордные 11 кандидатов, из которых десять мужчин и одна женщина, сообщает ТАСС.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 19:00 (22:00 мск). Предварительные результаты голосования ожидаются уже ночью.

В Португалии Президент избирается всеобщим тайным голосованием сроком на пять лет. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, 8 февраля пройдет второй тур выборов.

Действующий Президент Марселу Ребелу ди Соуза занял пост в 2016 году и был переизбран в 2021 году. Он не может снова баллотироваться, так как португальское законодательство запрещает три последовательных срока.

Президент Португалии является гарантом суверенитета, единства и территориальной целостности государства. Его полномочия достаточно широки, хотя зачастую сводятся к представительским функциям. Среди прочего, он выступает верховным главнокомандующим, назначает премьер-министра с учетом результатов выборов, может распускать однопалатный парламент, налагать вето на законы и помиловать заключенных.