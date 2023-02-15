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Политика 15 февраля 2023 16:56

На послание Путина отвели час эфирного времени – Кремль назвал эти планы формальными

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Тот факт, что в сетке телевизионного вещания на послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию отвели только час эфирного времени, не говорит, что именно столько оно будет длиться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это формальность», – пояснил он в ответ на вопрос ТАСС.

Напомним, с посланием Федеральному собранию Путин выступит 21 февраля, начало запланировано на 12.00. Как уточнял Песков, глава государства «сделает акцент на текущей ситуации» в стране и мире, а среди приглашенных гостей могут быть участники спецоперации.

Предыдущее послание парламенту глава государства оглашал в 2021 году, тогда оно длилось 1 час 19 минут. Самое длинное выступление Путина с посланием – 1 час 55 минут – было в 2018 году.

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