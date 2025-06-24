На посевах яровых зерновых культур в РТ обнаружены болезни листьев растений

Специалисты татарстанского филиала «Россельхозцентра» выборочно обследовали посевы яровых зерновых культур на площади 9,6 тыс. га. При проведении мониторинга обнаружены болезни листьев растений, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, в республике в этом году яровые зерновые культуры посеяны на площади 816,3 тыс. га», – говорится в сообщении.

На площади 1,4 тыс. га специалисты выявили мучнистую росу. Распространенность болезни в среднем составляет 7,4%. Ее максимальное развитие отмечено в Балтасинском районе на площади 32 га, посеянной яровым ячменем.

При поражении мучнистой росой у растений происходит преждевременное усыхание листьев, задерживается колошение, уменьшается озерненность колоса и снижается качество зерна. Из-за этого недобор урожая может составить 15-35%.

Другое заболевание – септориоз – выявлено на обследованной площади в 1,6 тыс. га. Распространенность этой болезни в среднем достигает 3,3%. Больше всего септориоз распространен в Дрожжановском районе на площади 54 га ярового ячменя.

Заражение септориозом ведет к замедлению роста растений, преждевременному усыханию листьев, уменьшению длины и озерненности колоса, а также щуплости зерна. Потери урожая составляют 10-15%.

Бурая ржавчина выявлена на 0,9 тыс. га. Распространенность болезни – 2,5%. Самое большое распространение зафиксировано в Балтасинском районе на площади 32 га ярового ячменя.

Зараженные растения менее устойчивы к засухе, заморозкам, склонны к полеганию и неравномерному созреванию зерна. При сильном развитии болезни потери урожая могут составить 25-30%.

Кроме того, специалисты выявили темно-бурую пятнистость (гельминтоспориоз) на площади 2,7 тыс. га. Распространенность болезни составила в среднем 3,8%. Максимальное развитие гельминтоспориоза зафиксировано в Дрожжановском районе на 80 га ярового ячменя.

В татарстанском филиале «Россельхозцентра» рекомендовали провести фунгицидные обработки посевов пшеницы и ячменя. Это поможет не допустить распространения болезней листьев растений.

Для профилактики и при низком развитии листовой болезни специалисты рекомендуют провести обработку посевов биофунгицидами.