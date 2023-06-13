На посевах озимых культур в Татарстане обнаружены насекомые-вредители

Специалисты татарстанского филиала «Россельхозцентра» обнаружили насекомых-вредителей на посевах озимых культур. При обследовании полей также выявлены болезни растений, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«За неделю специалисты выборочно обследовали посевы озимых культур для определения общего состояния полей. На 8 июня всего обследовано 368,9 тыс. гектаров. Озимые зерновые культуры находятся в фазе “колошение – цветение”», – отметили в министерстве.

Злаковые тли выявлены на площади 2,3 тыс. гектаров, или на 24,7% обследованной земли. Злаковые трипсы обнаружены на 4,8 тыс. гектаров, или на 51,6 % обследованной площади. Остроголовый клоп зафиксирован на 3,1 тыс. гектаров, что составляет 33,3% обследованной площади.

Что касается болезней озимых зерновых культур, то обнаружена мучнистая роса на 1,9 тыс. гектаров, или на 20,4% площади. Септориоз листьев зафиксирован на 3,2 тыс. гектаров – 33,7%.

Специалисты Россельхозцентра рекомендовали провести фунгицидные обработки при температуре 18 — 25 градусов тепла. При температуре выше 30 градусов развитие листовых болезней прекращается. Однако для профилактических целей и при низком развитии листовой болезни рекомендовано провести обработку посевов биофунгицидами.