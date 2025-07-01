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Общество 1 июля 2025 15:00

На портале «Работа в России» для абитуриентов размещено более 3,8 тыс. вакансий

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На портале «Работа в России» для абитуриентов размещено более 3,8 тыс. вакансий
Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для приема на 2025-2026 учебный год на портале «Работа в России» для абитуриентов размещены более 3,8 тыс. заявок от более чем 1,9 тыс. работодателей. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства республики.

«Заказчики формируют и публикуют предложения о заключении договоров о целевом обучении в открытом доступе на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», – отметил глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, откликнуться на предложения работодателей может абитуриент из любого региона России.

«Делается это во время подачи заявлений и документов в вуз во время приемной кампании. Абитуриент указывает, что поступает по целевой квоте по такому-то предложению заказчика», – уточнил он.

#портал Работа в России #абитуриенты
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