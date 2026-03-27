На портале Работа России опубликовали рейтинги трудоустройства выпускников вузов

На портале «Работа России» опубликовали национальные рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей. Они подготовлены по поручению Президента и входят в национальный проект «Кадры», сообщает Правительство России в канале в MAX.

Рейтинги призваны помочь абитуриентам и их родителям оценить, насколько востребованы выпускники конкретных учебных заведений по сравнению с другими организациями, обучающими по тем же направлениям. При составлении учитывались два ключевых показателя: доля выпускников очной формы, трудоустроенных на второй год после окончания обучения, а также медианная заработная плата по итогам второго года работы.

Данные для рейтингов предоставлены Рособрнадзором и дополнены сведениями Социального фонда России. В этом году система оценки стала более детализированной: внутри крупных областей образования выделены отдельные группы специальностей и направлений подготовки.

Оценка вузов проводится по 52 укрупненным группам направлений подготовки, колледжей – по 24 приоритетным отраслям экономики, а также по пяти ведомственным группам. Для большей объективности отдельно формируются рейтинги организаций с большим и малым числом выпускников.

Кроме того, рейтинги вузов разделены по уровням образования: отдельно учитываются программы специалитета и бакалавриата, а также магистратуры и ординатуры. Ожидается, что такая система позволит абитуриентам более точно ориентироваться при выборе учебного заведения.