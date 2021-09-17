На портале «Госуслуги» появился сервис делегирования полномочий

На госуслугах был запущен новый сервис, благодаря которому юрлицо сможет выдавать доверенность сотрудникам на подачу заявлений в ФССП России. Услуга появилась в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» и была запущена Минцифры России и Федеральной службой судебных приставов.

«Новая платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России», — рассказали в Минцифры РФ.

Чтобы воспользоваться услугой, юрлицо должно перейти в личный кабинет организации на портале. Во вкладке «Делегирование полномочий», находящейся в разделе «Доверенности и доступы», он сможет выбрать сотрудника, на которого оформляется доверенность, а также срок ее действия и доступные полномочия. Документ необходимо закрепить усиленной квалифицированной электронной подписью. Затем сотрудники, которым будут выданы соответствующие полномочия, смогут подавать заявления через свой личный кабинет на госуслугах, разрешение на это выдается практически сразу.

Среди доступных полномочий — подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству; предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

В ведомстве напомнили, что уполномочен может быть только сотрудник, имеющий подтвержденную учетную запись на портале.

Новый сервис поможет избавить компании от оформления бумажных доверенностей поверенным сотрудникам. В дальнейшем в него планируют включить и другие ведомства.