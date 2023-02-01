На портале «Госуслуги» появилась возможность входа с помощью биометрии

С 1 февраля россияне могут использовать биометрические данные для входа на Единый портал госуслуг. При этом такой вариант доступа является добровольным и применяется только по желанию самого пользователя.

Нежелание воспользоваться новинкой никак не повлияет на доступ к сайту и его функционалу. Таким образом, биометрия станет лишь дополнительным вариантом аутентификации.

В Минцифры ранее объясняли, что такой вариант вход на сайт доступен только тем, кто зарегистрирован в Единой биометрической системе и дал согласие на использование сервиса.