На портале госуслуг заработали черновики заявлений в первый класс

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

На федеральном портале госуслуг появились черновики заявлений на зачисление в первый класс. Школы начнут принимать заявления до 1 апреля, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В ведомстве подчеркнули, что, если заполнить черновик заявления заранее, это повысит шансы ребенка попасть в нужную школу. В день старта приемной кампании надо будет только нажать кнопку «Отправить».

В прошлом году в первую волну записи в первый класс на «Госуслугах» было подано 825 тыс. заявлений, причем свыше 75% из них оказались заполнены заранее.

В Минцифры напомнили, что при записи в первый класс школы учитывают очередность подачи заявок. В первую очередь зачисляют тех детей, родители которых подали заявление раньше.

После формирования черновика заявления в первый класс на портале госуслуг появится таймер обратного отсчета. Он подскажет, через какое время можно отправить заявление. За день до начала приемной кампании будет прислано дополнительное напоминание. При наличии льгот в ходе заполнения черновика можно дать согласие на автоматическую отправку заявления.

В школу по месту прописки для всех или в любую другую для тех, у кого есть льготы, заявления будут приниматься до 30 июня, а независимо от адреса проживания и наличия льгот – с 6 июля по 5 сентября. В последнем случае ребенок может быть зачислен только при наличии свободных мест.

Запись ребенка в первый класс через федеральный портал госуслуг доступна во всех регионах страны, за исключением Москвы и Московской области. Жители последних могут воспользоваться услугой на региональных порталах.