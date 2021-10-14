На портале госуслуг запустили форму для участия в переписи населения

На портале госуслуг запустили интерактивную форму для участия во Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате — заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале „Госуслуги“ по адресу census.gosuslugi.ru», — говорится в сообщении.

Заполнить электронный переписной лист можно с компьютера, планшета или смартфона. Для этого пользователям нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. Иностранные граждане, которые проживают в России, могут участвовать в переписи при наличии у них учетной записи иностранного гражданина с подтвержденным СНИЛС.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Любой житель России сможет принять в ней участие самостоятельно — либо в цифровом формате, либо в МФЦ или на стационарных переписных участках. Также по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков.