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Ру Тат
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Наука и образование
16 ноября 2021  19:30

На портале госуслуг Татарстана временно приостановлен сервис приема заявлений в детсады

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На портале госуслуг Татарстана временно приостановлен сервис электронного приема заявлений в детские сады республики, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

«Проверить статус ранее поданного заявления можно через единый портал государственных и муниципальных услуг России. Подать заявление можно через госуслуги РФ, на личном приеме в отделе образования по месту жительства или МФЦ», – отметили в ведомстве.   

В заявлении необходимо указать желаемую дату начала посещения ребенком детского сада, дошкольное образовательное учреждение, режим пребывания в группе и ее направленность. На эту дату ребенку должно быть не меньше двух месяцев и не более восьми лет.

При постановке на учет заявлению присваивают индивидуальный номер. Ближе к дате зачисления в детсад у заявителя в личном кабинете портала госуслуг РФ появится информация о том, каким по очереди будет рассмотрено его обращение.

#детсады рт #госуслуги рт
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