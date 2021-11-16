На портале госуслуг Татарстана временно приостановлен сервис приема заявлений в детсады

На портале госуслуг Татарстана временно приостановлен сервис электронного приема заявлений в детские сады республики, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

«Проверить статус ранее поданного заявления можно через единый портал государственных и муниципальных услуг России. Подать заявление можно через госуслуги РФ, на личном приеме в отделе образования по месту жительства или МФЦ», – отметили в ведомстве.

В заявлении необходимо указать желаемую дату начала посещения ребенком детского сада, дошкольное образовательное учреждение, режим пребывания в группе и ее направленность. На эту дату ребенку должно быть не меньше двух месяцев и не более восьми лет.

При постановке на учет заявлению присваивают индивидуальный номер. Ближе к дате зачисления в детсад у заявителя в личном кабинете портала госуслуг РФ появится информация о том, каким по очереди будет рассмотрено его обращение.