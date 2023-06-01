Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На портале госуслуг Татарстана появился раздел со всеми мерами поддержки семей с детьми
На татарстанском портале госуслуг появился раздел «Меры поддержки семьям с детьми». Об этом рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
«Министерство цифрового развития республики собрало перечень мер поддержки по категориям, которые можно получить на республиканском и российском порталах госуслуг, а также в МФЦ», — сообщил в своем телеграм-канале глава ведомства.
Всего в одном месте было собрано более 70 услуг, в том числе запись ребенка в детсад, получение материнского капитала, пособия и выплаты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»