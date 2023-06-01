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Общество 1 июня 2023 09:59

На портале госуслуг Татарстана появился раздел со всеми мерами поддержки семей с детьми

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На татарстанском портале госуслуг появился раздел «Меры поддержки семьям с детьми». Об этом рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Министерство цифрового развития республики собрало перечень мер поддержки по категориям, которые можно получить на республиканском и российском порталах госуслуг, а также в МФЦ», — сообщил в своем телеграм-канале глава ведомства.

Всего в одном месте было собрано более 70 услуг, в том числе запись ребенка в детсад, получение материнского капитала, пособия и выплаты.

#айрат хайруллин #портал госуслуг #поддержка семей с детьми
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