На портале госуслуг стартовал прием заявок на чемпионат «РуКод»

Международный чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод» дает возможность проверить знания в области алгоритмов, получить дополнительные баллы на ЕГЭ или усилить портфолио, а также побороться за призы. Присоединиться к состязанию можно, подав заявку на федеральном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Принять участие в конкурсе могут все желающие: школьники, студенты, специалисты IT-отрасли. Главным условием является знание одного из следующих языков программирования: Python, C/C++, Java, Kotlin, Rust.

В рамках чемпионата существуют три дивизиона: старший, средний и младший. Выбор дивизиона определяется уровнем участников – необходимо пройти тестирование. В команду может входить от одного до трех человек.

Отборочный этап состязания представляет собой квалификацию в формате онлайн-чемпионата, которая определяет подходящий по уровню дивизион участника. Пройдет она в июле и августе. Участники решают задачи по программированию, не выходя из дома.

Финал состоится очно в сентябре на площадках российских и иностранных вузов.

Суперфинал пройдет состоится в октябре на базе столицы чемпионата – Университета «Сириус». Он оснащен современной инфраструктурой и имеет богатый опыт организации масштабных мероприятий.

«В 2019 году идея фестиваля RuCode была поддержана грантом Президента Российской Федерации. Чемпионат является частью Всероссийского фестиваля RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию, в течение пяти лет он проводился Московским физико-техническим институтом совместно с консорциумом вузов-соорганизаторов», – отметил директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

«В 2024 году чемпионат вошел в Книгу рекордов России как самое массовое соревнование по программированию. Так, благодаря кооперации между ведущими университетами нашей страны от Владивостока до Калининграда в рамках фестиваля удалось запустить отечественный стандарт интеллектуальных соревнований», – добавил он.

С 2025 года международный чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод» получил международный статус. Распоряжение о ежегодном проведении чемпионата подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение направлено на развитие и популяризацию программирования, повышение интереса молодых талантов к программированию как профессиональной деятельности.

Функции оператора мероприятия выполняет МФТИ, а координатором выступает Минцифры России.