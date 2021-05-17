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Ру Тат
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17 мая 2021  00:23
Эльза Кузнецова

На портале госуслуг РТ заработали две новые услуги для жителей Альметьевского района

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На портале госуслуг Татарстана  заработали две новые услуги для жителей Альметьевского района от исполкома муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.


Теперь жители Альметьевского района Татарстана могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов, а также пройти процедуру его предварительного согласования онлайн. Для этого им необходимо авторизоваться на портале госуслуг через учетную запись ЕСИА и дать согласие на обработку данных. 


Потом пользователям предстоит заполнить анкету, в которой необходимо указать, есть ли у них основания для получения услуги, поставлен ли участок на кадастровый учет, а также ответить на другие вопросы. 

 

Чтобы получить земельный участок в аренду без проведения торгов на портале, жителям необходимо сначала оформить услугу по предварительному согласованию предоставления участка. Иначе воспользоваться первой услугой не получится. 


Новые функции портала доступны в разделе «Услуги муниципальных районов» на стартовой странице или по ссылке


Ранее глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин заявил, что к 2024 основные госуслуги должны предоставляться в электронном виде, о чем сообщало ИА «Татар-информ».
 

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