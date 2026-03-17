На портале госуслуг появился сервис «Меры поддержки студенческих семей»

Изображение: пресс-служба Минобрнауки РФ

На федеральном портале госуслуг появился специальный сервис «Меры поддержки студенческих семей», совместно разработанный Минобрнауки РФ и Минцифры РФ. Он предназначен для молодых родителей – студентов.

С помощью нового сервиса студенческие семьи могут узнать подробную информацию о мерах поддержки, реализуемых в их вузах, а также перейти в соответствующий раздел на сайте вуза для подачи заявки на получение меры или услуги.

Получить доступ к сервису можно двумя способами:

– по прямой ссылке – www.gosuslugi.ru/landings/family-child-support/student-support,

– через поиск с помощью «Робота Макс» (достаточно запросить информацию о мерах поддержки студентов).

Сервис создан в рамках участия Минобрнауки России в федеральном проекте «Государство для людей» (государстводлялюдей.рф).

Ранее, в 2025 году, Минобрнауки также участвовало в создании нового цифрового сервиса – лендинга жизненной ситуации «Поддержка семей с детьми» на портале госуслуг: www.gosuslugi.ru/landings/family-child-support/start.

В Татарстане реализуется целый ряд мер поддержки студенческих семей. Среди них – «Социальная няня» для малообеспеченных студенческих семей, а также 15 пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, открытых при центрах соцобслуживания в республике.

Для сотрудников вузов, аспирантов и студентов предусмотрены выплаты при вступлении в брак – от 3 до 100 тыс. рублей, при постановке на учет в ранние сроки беременности – от 4 до 10 тыс. рублей, а также при рождении ребенка – от 3 до 100 тыс. рублей. Кроме того, молодая студенческая семья может рассчитывать на поддержку, если окажется в трудной жизненной ситуации, в размере от 5 до 50 тыс. рублей.

Комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей организованы в Казанском федеральном университете, Поволжском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма, Казанском государственном энергетическом университете и Казанском кооперативном институте (филиале Российского университета кооперации).

В рамках национального проекта «Экономика данных» продолжается развитие сервисов на «Госуслугах». Один из ключевых элементов – объединение услуг по принципу «жизненных ситуаций».