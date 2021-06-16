На портале госуслуг можно оформить лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом

На Едином портале госуслуг РФ теперь можно оформить лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом, сообщает пресс-служба Минцифры России.

По словам зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, новая услуга позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства.

Кроме того, появление такого сервиса положительно влияет на развитие транспортных и туристических услуг в России.

«Важно, что это отразится и на качестве жизни наших граждан — пассажиров, совершающих поездки внутренним водным и морским транспортом. А таких у нас более 17 млн человек в год», — отметил вице-премьер.