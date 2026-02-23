На портале Госуслуг доступен сервис бесплатной юридической помощи для жителей Татарстана
Жители республики теперь могут получить бесплатную юридическую консультацию через портал «Госуслуги». Сервис доступен в разделе «Жизненные ситуации» и позволяет оперативно связаться со специалистами Госюрбюро, сообщает Министерство юстиции Татарстана.
Новый цифровой инструмент упрощает процедуру получения правовой поддержки и снижает риски столкновения с мошенниками. Через личный кабинет можно записаться на приём к юристу, выбрать консультацию по телефону или в онлайн-формате.
Развитие современных сервисов ведётся в рамках национального проекта «Экономика данных».
Как воспользоваться услугой:
- Авторизуйтесь на портале «Госуслуги» и подтвердите учётную запись. В каталоге жизненных ситуаций выберите раздел «Получение бесплатной юридической помощи».
- Укажите регион и данные человека, в пользу которого подаётся заявление. Если обращение оформляет представитель, необходимо приложить документ, подтверждающий его полномочия, а также выбрать льготную категорию.
- Проверьте личные данные и адрес регистрации. Если фактическое место жительства отличается от прописки, укажите актуальный адрес. При необходимости прикрепите документы, подтверждающие льготный статус.
- Подробно опишите ситуацию и приложите документы, связанные с обращением.
- Выберите удобный формат получения консультации — лично, по телефону или онлайн, и запишитесь на приём.
Уведомление о записи поступит в личный кабинет в течение одного рабочего дня.
Для личного визита необходимо иметь при себе паспорт, документ, подтверждающий право на бесплатную юридическую помощь, а также материалы, относящиеся к делу.
Полный перечень льготных категорий граждан и вопросов, по которым можно получить поддержку, опубликован на официальном сайте Министерства юстиции Республики Татарстан.