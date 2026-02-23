news_header_top
Общество 23 февраля 2026 07:30

На портале Госуслуг доступен сервис бесплатной юридической помощи для жителей Татарстана

Жители республики теперь могут получить бесплатную юридическую консультацию через портал «Госуслуги». Сервис доступен в разделе «Жизненные ситуации» и позволяет оперативно связаться со специалистами Госюрбюро, сообщает Министерство юстиции Татарстана.

Новый цифровой инструмент упрощает процедуру получения правовой поддержки и снижает риски столкновения с мошенниками. Через личный кабинет можно записаться на приём к юристу, выбрать консультацию по телефону или в онлайн-формате.

Развитие современных сервисов ведётся в рамках национального проекта «Экономика данных».

Как воспользоваться услугой:

  • Авторизуйтесь на портале «Госуслуги» и подтвердите учётную запись. В каталоге жизненных ситуаций выберите раздел «Получение бесплатной юридической помощи».
  • Укажите регион и данные человека, в пользу которого подаётся заявление. Если обращение оформляет представитель, необходимо приложить документ, подтверждающий его полномочия, а также выбрать льготную категорию.
  • Проверьте личные данные и адрес регистрации. Если фактическое место жительства отличается от прописки, укажите актуальный адрес. При необходимости прикрепите документы, подтверждающие льготный статус.
  • Подробно опишите ситуацию и приложите документы, связанные с обращением.
  • Выберите удобный формат получения консультации — лично, по телефону или онлайн, и запишитесь на приём.

Уведомление о записи поступит в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

Для личного визита необходимо иметь при себе паспорт, документ, подтверждающий право на бесплатную юридическую помощь, а также материалы, относящиеся к делу.

Полный перечень льготных категорий граждан и вопросов, по которым можно получить поддержку, опубликован на официальном сайте Министерства юстиции Республики Татарстан.

#министерство юстиции РТ #Юридическая консультация #госуслуги
