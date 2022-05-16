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Общество
16 мая 2022  19:16

На портале госуслуг до конца года появятся электронные квитанции на оплату ЖКХ

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До конца 2022 года на портале госуслуг в России появятся электронные квитанции на оплату услуг ЖКХ. Об этом со ссылкой на замглавы Минстроя Алексея Ересько сообщает РИА Новости.

По его словам, уже сейчас россияне могут получать не только бумажные, но и электронные квитанции. Сервис доступен, к примеру, в системе ГИС ЖКХ. Также уведомления можно получить на электронную почту.

«В текущем году планируется перенаправление данных о начислениях в личные кабинеты граждан на портале „Госуслуги“», — уточнил заместитель министра.

#услуги ЖКХ #госуслуги #минстрой
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