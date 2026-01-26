На портал госуслуг в 2025 году добавили порядка 36 новых сервисов

По итогам 2025 года на портал госуслуг было выведено около 36 сервисов в формате федеральной жизненной ситуации. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера и руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, подводя итоги реализации приоритетных цифровых проектов за прошлый год, передает ТАСС.

В аппарате пояснили, что одним из главных направлений работы правительства в сфере цифровизации стало развитие портала «Госуслуг» и онлайн-сервисов. В 2025 году особое внимание уделялось качеству предоставления госуслуг через их переработку и оптимизацию – так называемый реинжиниринг.

Также 37 госуслуг перевели в онлайн или сделали их проактивными, когда часть процедур выполняется автоматически, без необходимости личного обращения граждан.

Продолжалась работа и по развитию биометрических сервисов. Появились новые сценарии применения биометрии: заселение в гостиницу без паспорта, подтверждение возраста при покупке товаров, а также подтверждение личности при оформлении sim-карт.

Кроме того, расширялось использование уже существующих биометрических сервисов, включая обслуживание в МФЦ без предъявления паспорта и оплату проезда в метро.

В аппарате отметили, что одним из ключевых достижений цифровизации стали меры по борьбе с мошенниками. По их информации, в июле 2025 года впервые зафиксировали снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений.

В целом за первые десять месяцев прошлого года число случаев онлайн-мошенничества сократилось на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 года.