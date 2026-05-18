Происшествия 18 мая 2026 12:50

На популярных у россиян курортах Египта увеличилось количество акул

На популярных у россиян курортах увеличилось количество акул, сообщает Первый канал.

Опасных животных все чаще видят у берегов курортов Хургада и Шарм-Эль-Шейх. Одним из последних случаев стала ловля двухметровой акулы на мелководье у одного из пляжей к югу от Хургады. Тогда, чтобы поймать хищника, пришлось временно закрывать окрестные зоны для купания.

Власти страны стали требовать от каждого отеля наличие квалифицированного спасателя. Кроме того, в воде должны дежурить моторные лодки, а персонал уметь оказывать первую медпомощь.

