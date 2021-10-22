На помощь медработникам Нижнекамска пришли студенты местного медколледжа

Желающих привиться от коронавируса становится больше. И все, кто привился, хотят, чтобы данные о вакцинации появились в их личном кабинете на Госуслугах быстрее. Медицинские работники не справляются с возросшей нагрузкой, поэтому на помощь им пришли 20 студентов третьего и четвертого курсов медколледжа Нижнекамска, сообщается на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

Специально для волонтеров были созданы рабочие места. Например, в поликлинике №2 их временно разместили в актовом зале. Здесь же установили компьютеры. На ребят возложили важную миссию – вносить в регистр информацию о вакцинированных пациентах. Ребята работают в две смены.

«Наша основная задача в том, чтобы вносить данные в регистр. После этого люди получают долгожданный QR-код, а также в личных кабинетах появляется информация о первой вакцинации, а у кого-то о ревакцинации», – рассказала студентка 4-го курса колледжа Алина Родионова.

Только в первую половину дня волонтеры вносят в регистр информацию в среднем о 200 пациентах. Многие данные пациенты заполняют с погрешностями, бывает непонятно написана фамилия или перепутана цифра. Программа такое не принимает, волонтерам приходится уточнять информацию у врачей.

Студенты признаются, что такая работа отнимает много сил и времени, но они уверены, что выполняют важную и очень нужную миссию.

«Мы помогаем врачам, у них освобождается время для приёма других пациентов. Это наш долг, мы же тоже будущие медицинские работники и также будем сидеть на приемах», — говорят добровольные помощники.

Также они встречают в фойе поликлиники пациентов, проводят термометрию, помогают через терминалы записаться к узким специалистам. К работе подключились и врачи-стажеры, сейчас в ГАУЗ «НЦРМБ» трудятся 7 ординаторов, которых временно отозвали с учебы на помощь в поликлиниках и в госпитале.