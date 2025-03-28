На полях Татарстана увеличилось количество грызунов

В Татарстане по состоянию на 28 марта 2025 года 5,6 тыс. га или 53,8% от обследованных полей заселено вредителями – мышевидными грызунами. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского филиала «Россельхозцентра».

«Аномально тёплая зима в республике способствовала длительному размножению мышевидных грызунов на сельхозугодьях. Если сравнить результаты нашего осеннего обследования прошлого года и весеннего нынешнего года, то отмечено увеличение численности грызунов на полях в два раза», – отметила замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Гузель Хусаинова.

По данным учреждения, в среднем на один гектар на озимых культурах пришлось 10,3 жилых норы. Максимум зафиксировали в Чистопольском районе – 48 нор на гектар. На многолетних травах в среднем нашли 18,7 жилых норы. но в Чистопольском районе – 82 норы (причем это максимум в республике).

«Экономический порог вредоносности мышевидных грызунов на посевах озимых культур, в садах – 30 жилых нор на гектар, на многолетних травах – 70 жилых нор на гектар», – говорится в сообщении.

Избавиться от вредителей, по словам Хусаиновой, поможет пропаренное зерно с добавлением изоцина.