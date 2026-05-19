На полях «КазаньФорума» подписали более 160 соглашений о сотрудничестве

На полях «Казань Форума» подписали более 160 соглашений о сотрудничестве – это больше, чем было заявлено до события, сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ (АИР РТ) Талия Минуллина на брифинге в Кабмине РТ.

«Всего на форуме было заявлено 116 соглашений, подписано 163 соглашения, это итоговая цифра… Из них 70 – Республика Татарстан. Из 163 соглашений 86 носят международный характер, что может говорить о форуме как действительно о федеральном. И в России коллеги между собой подписали много различных соглашений», – сообщила Минуллина.

Это лишь часть соглашений – есть и другие, информацию о которых не разглашают в связи с санкционной политикой в отношении России, добавила глава АИРа.

Среди подписанных агентством соглашений – документ по строительству отеля на территории республики.

«Важно, что мы говорим о сети отелей. У нас растет динамика турпотока в Татарстан. Она позволяет рассчитывает на ежегодный рост с нынешних пяти с лишним миллионов до семи миллионов человек к 2030 году, пока прогнозируем. Вы знаете, наверное, что Президентом России поставлена задача по увеличению доли туризма в ВВП, в ВРП каждого региона. Соответственно, чтобы эту задачу выполнять, необходима инфраструктура», – рассказала Минуллина.

Вместе с инвестором Kravt Invest агентство разработало проект сети гостиниц – «целое направление, связанное с этнокультурным компонентом».

Первый трехзвездочный отель появится вблизи казанского аэропорта – он будет примыкать к уже существующей гостинице «Кравт». Номерной фонд составит 138 комнат, а объем инвестиций – 1 млрд рублей.

«Его окупаемость, естественно, не вызывает никаких сомнений, потому что сегодня идет строительство нового терминала аэропорта, увеличивается турпоток, на «Казань Экспо» высокая активность», – пояснила Минуллина.

Она рассказала о деталях соглашения по строительству реабилитационного центра в Зеленодольске, о котором было известно ранее. Планируется до 120 коек в круглосуточном стационаре и 40-50 коек дневного стационара.