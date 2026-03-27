На полуострове Локомотив появится новая база для парусной школы

Рендеры реновации полуострова Локомотив представили в Казани – проект включает яхт-клуб, спортивные зоны и новую инфраструктуру для парусной школы. Их показали на совещании по развитию полуострова Локомотив в рамках концепции «Казань – город на воде», его провел мэр Ильсур Метшин, передает пресс-служба мэрии Казани.

Участники рассмотрели предложения инвестора – Казанского завода малотоннажной химии. Владелец предприятия Ринат Арсланов представил проект преобразования двух участков: территории парусной школы «Авиатор» и зоны на пересечении улиц Альфреда Халикова и протопопа Аввакума.

На площадке детской парусной школы предлагается построить современную тренировочную базу. В здании предусмотрены учебные классы, тренерские помещения, раздевалки, сушильные комнаты, мастерская по ремонту инвентаря и эллинг для хранения спортивных яхт.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Территорию школы планируют разделить на несколько зон: для хранения яхт, отдыха с возможностью размещения кемпинга во время соревнований и занятий спортом с универсальной площадкой и тренажерами. Вход для учеников хотят организовать с восточной стороны – вдоль фасада исторического здания «Прилуцкий молельный дом», где планируется установить павильон с системой контроля доступа.

Для удобного и безопасного выхода к воде проектом предусмотрено создание спортивного слипа с ограждением на северной береговой линии. Ожидается, что обновление инфраструктуры повысит уровень подготовки юных спортсменов.

Второй участок расположен от Волги до пересечения улиц. Сейчас там сохранилась лестница с обелисками, которая почти не используется из-за переноса основного въезда на полуостров. На этой территории инвестор предложил создать «парадный вход» в яхт-клуб.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Центральным объектом станет павильон «Капитания», где разместятся администрация яхт-клуба и федерация судомодельного спорта с мастерскими. Также предусмотрено выделение акватории для судомоделистов и обустройство зрительских мест в зоне с минимальной волной.

Проект благоустройства включает создание спортивной зоны с тремя площадками для пляжного волейбола и воркаут-площадкой. Реализацию планируют разделить на несколько этапов и финансировать за счет частных инвестиций.

Ильсур Метшин поддержал предложенные решения. В обсуждении также участвовали руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров и его заместитель Ильдар Шакиров.

Концепцию «Казань – город на воде» по поручению мэра разработал Институт развития города в 2023 году. Она предполагает создание новых общественных пространств у воды, развитие инфраструктуры для маломерного флота на Волге и Казанке, а также поддержку парусного и водномоторного спорта и судомоделирования. Для инвесторов уже подготовлены типовые решения, которые позволяют развивать территорию в рамках единой стратегии.