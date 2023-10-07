На получение гранта подали заявки 264 молодых и социальных предпринимателя Татарстана

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264 заявки было подано на получение гранта для молодых и социальных предпринимателей Республики Татарстан. Из подавших заявки 73 являются социальными предприятиями, а 191 представляют молодежное предпринимательство до 25 лет включительно. Результаты гранта будут объявлены в ноябре текущего года.

Минимальная сумма гранта составляет 100 тыс. рублей, максимальная – 500 тыс. рублей при наличии софинансирования не менее 25% от стоимости проекта, напоминают в Минэкономики РТ. Направить полученные средства можно на расходы, связанные с реализацией бизнес-проектов – аренду или ремонт помещения, покупку оборудования или транспортного средства и другие предпринимательские цели.

Прием заявлений длился с 24 августа по 22 сентября в Центре «Мой бизнес». Отбор проходил в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Дополнительным условием для получения грантовой поддержки являлось прохождение обучающих программ от Центра «Мой бизнес.

«На протяжении трех месяцев Центр «Мой бизнес» РТ проводил серию обучений по вопросам развития социального и молодежного предпринимательства, заполнения документации для подачи заявки с привлечением опытных наставников и экспертов», – рассказала первый заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан — руководитель Центра «Мой бизнес» Линара Бурханова.

По итогам отбора конкурсной комиссии в текущем году поддержку для реализации и развития проектов в рамках федерального нацпроекта МСП в размере 47 млн рублей получили 119 субъектов предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По вопросам поддержки МСП и получения бесплатных услуг от «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ предприниматели могут обратиться на горячую линию Центра по номеру: +7(843)524-90-90.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.