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На полтора месяца ограничат движение по двум улицам в Кировском районе Казани
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Фото: мэрия Казани
С 9 августа в Казани ограничат движение по улицам Маршрутной и Светлой в Кировском районе. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Участки дорог будут перекрыты до 20 сентября — на время прокладки сетей хозяйственно-бытовой канализации и выноса сетей теплоснабжения.
Ограничение затронет два отрезка проезжей части:
— от ул.Светлой до здания №13а/2 по ул.Маршрутной;
— вдоль дома №17 (корпус 1) по ул.Маршрутной.
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