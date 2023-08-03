На полтора месяца ограничат движение по двум улицам в Кировском районе Казани

Фото: мэрия Казани

С 9 августа в Казани ограничат движение по улицам Маршрутной и Светлой в Кировском районе. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Участки дорог будут перекрыты до 20 сентября — на время прокладки сетей хозяйственно-бытовой канализации и выноса сетей теплоснабжения.

Ограничение затронет два отрезка проезжей части:

— от ул.Светлой до здания №13а/2 по ул.Маршрутной;

— вдоль дома №17 (корпус 1) по ул.Маршрутной.