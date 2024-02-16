На полках всех магазинов России появятся газеты и журналы

Торговые сети должны вернуть на прилавки магазинов периодические печатные издания. Для этого им в течение месяца нужно наладить взаимодействие с отечественными издателями, заявил замглавы Минпромторга России Дмитрий Евтухов.

«Мы знаем, что вся работа по реализации печатной продукции системно организована, поэтому все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны», — заявил он на совещании по распространению печатных СМИ в розничных торговых сетях.

Евтухов напомнил, что периодика уже представлена в части торговых сетей, однако необходимо нарастить объемы представленных газет и журналов и увеличить ассортимент. Важный момент — актуальность представленных товаров, так как «срок жизни» газет несравним с другими непродовольственными товарами.

Если требование не будет исполнено, Минпромторг планирует ввести нормативное регулирование вопроса и законодательно закрепить за прессой места на полках магазинов.

Ранее журналисты подготовили и направили письмо на имя Президента России Владимира Путина, в котором в том числе речь шла о возвращении на полки супермаркетов газет и журналов.