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На полках магазинов в России осталось около 10% импортных продуктов
Во многих категориях товаров в российских магазинах 90% и более приходится на отечественных производителей. О снижении доли импортной продукции заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
«По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более», — заметил он на пленарном заседании в рамках Всемирного дня качества (цитата по РИА Новости).
Ранее замминистра уже сообщал, что в России растет доля отечественных вин. Так, к концу октября по игристым винам 70% приходилось на отечественных производителей, по тихим — половина (50%).
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