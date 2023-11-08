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Руc Тат
Экономика 8 ноября 2023 16:41

На полках магазинов в России осталось около 10% импортных продуктов

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Во многих категориях товаров в российских магазинах 90% и более приходится на отечественных производителей. О снижении доли импортной продукции заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более», — заметил он на пленарном заседании в рамках Всемирного дня качества (цитата по РИА Новости).

Ранее замминистра уже сообщал, что в России растет доля отечественных вин. Так, к концу октября по игристым винам 70% приходилось на отечественных производителей, по тихим — половина (50%).

#магазины #продукты питания #минпромторг рт
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