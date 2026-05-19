Происшествия 19 мая 2026 19:13

На полигоне ТБО в Пестрецах продолжает тлеть мусор

Ранее сообщалось, что вчера ночью на неэксплуатируемом полигоне ТБО возле села Пестрецы горел мусор. Пожар площадью 250 кв. м был ликвидирован, пострадавших нет.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, тление происходит в толще мусора, однако угрозы распространения нет и применение пожарной техники не требуется.

В настоящий момент собственник организовал отсыпку грунта с помощью тяжелой техники. Это делается для прекращения доступа кислорода и окончательной ликвидации тления.

#ГУ МЧС РТ #пожар на полигоне тбо
