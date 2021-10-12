На полигоне Казанского танкового училища реконструируют «Десятый сталинский удар»

На полигоне Казанского танкового училища 16 октября, в предстоящую субботу, состоится военно-историческая реконструкция «Десятый сталинский удар. Осенью 1944-го...».

«С учетом новых требований (ограничений) Роспотребнадзора по РТ при проведении массовых мероприятий наш бой-реконструкция может быть проведен и состоится по плану», — сообщил ИА «Татар-информ» организатор мероприятия — заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ и руководитель военно-исторического клуба «Витязь» Владислав Хабаров.

Бой, который будут воссоздавать участники военно-исторических клубов, посвящен Петсамо-Киркенесской операции, проходившей в октябре 1944 года (в советской историографии ее некоторое время называли «Десятым сталинским ударом» — прим. Т-и). Показательное сражение будет визуализировать бои Карельского фронта и выход советских войск к норвежской границе.

Реконструкторы, которые будут представлять советскую сторону, предстанут в ролях стрелков Красной армии и морских пехотинцев Северного флота. Из числа их противников участники реконструкторского движения изобразят горных егерей и солдат СС, а также бойцов финской армии, которая к моменту операции уже не сражалась с советскими войсками.

Кроме того, в воссоздании боя окажутся задействованы танк Т-34-85, противотанковая самоходная артиллерийская установка Су-100, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, 45-миллиметровая пушка, 37-миллиметровая зенитная установка, бронеавтомобиль Sd.Kfz. 222, мотоцикл и танк Т-VI.

На полигоне 16 октября с 10.30 будет проходить репетиция реконструкции, которая продлится полчаса. В 13.30 начнется сам реконструируемый бой. Дипломы участникам вручат на территории базы «Патриот», где их разместят на время подготовки к мероприятию.

Желающие смогут присутствовать при реконструкции боя в качестве зрителей при условии наличия масок и соблюдения социальной дистанции, отметил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» соорганизатор мероприятия Тимур Камалетдинов.

«Поскольку мероприятие проводится на открытом воздухе, особых ограничений со стороны Роспотребнадзора нет. Территория самого танкового полигона, который находится за Дубравной, хорошо известна местным жителям, там они самостоятельно часто гуляют», — отметил он.