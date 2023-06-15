На полигоне танкового училища Казани курсанты учатся водить танк под водой

На танках Т-72 курсанты учатся преодолевать водные преграды. По словам полковника Романа Потапова, под водой танк может проехать около километра на глубине до 5 метров. Сегодня курсанты передвигаются на глубине в 3 метра 20 сантиметров.

Перед тем, как приступить к выполнению задания, машину проверяют на герметичность. Все места, куда может попасть вода, обрабатывают специальной смазкой.

«Для того, чтобы все прошло без неприятных неожиданностей, на воде присутствует лодка с наблюдателями. На суше рядом находится бронированная ремонтно-эвакуационная машина», – дополнил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Внутри танка курсанты ориентируются по специальному компасу. Также с ними постоянно поддерживают связь инструкторы.

«В соответствии с планом подготовки курсантов, проводится занятие по их подготовке к преодолению водных преград. Курсанты выполняют это задание впервые, но перед тем как сесть в машину они прошли курс по водолазной подготовке. Они учатся в должности механика-водителя», – сказал он.