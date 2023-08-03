На полигоне под Оренбургом проходят обучение артиллеристы-контрактники из Татарстана

Артиллеристы-контрактники Центрального военного округа учатся уничтожать укрепленные командные пункты и бронетехнику условного противника на полигоне в Оренбургской области. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Учения проходят на Тоцком полигоне. По замыслу, позиции противника были обнаружены при помощи беспилотников «Орлан-10». Для уничтожения противника выдвинулась 122-мм гаубица Д-30.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Благодаря опытным инструкторам, имеющим опыт боевых действий в СВО, артиллеристы нанесли удары по противнику с закрытых огневых позиций. Корректировку огня с воздуха вели беспилотники, которые давали указания для максимального поражения условного противника.

Всего в отработке навыков участвовали порядка 100 военнослужащих. Также было задействовано более 10 единиц военной техники.

Отметим, что из татарстанских добровольцев сформировали три новых именных батальона.

«На гражданке работал долгое время в сельхознаправлении. В связи со сложившейся ситуацией в стране, поехал защищать Родину. Здесь ничего сложного, все обучаемо, офицерский состав помогает, инструкторы помогают. Готов защищать Родину. Победа будет за нами!» – поделился командир орудия с позывным Фартовый.

Как стало известно «Татар-информу», новому танковому батальону присвоили имя Героя России Дамира Исламова, артиллерийский батальон назвали в честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, а мотострелковый батальон, в свою очередь, носит название имени Героя Советского Союза Сабира Ахтямова.

Новые именные батальоны состоят исключительно из бойцов-контрактников. На днях корреспондент агентства побывал на полигоне, где бойцы проходят боевое слаживание.

В ближайшее время на сайте «Татар-информа» выйдет подробный материал о сформированных в Татарстане новых именных батальонах, которые проходят боевое слаживание в разных регионах России.

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