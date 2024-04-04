На полигоне под Оренбургом будущие офицеры из Казани и Донецка провели боевые стрельбы

На полигоне в Оренбургской области курсанты Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища и Донецкого высшего общевойскового командного училища провели боевые стрельбы из модернизированных танков Т-72Б3 и Т-80БВ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс службе Центрального военного округа Минобороны России.

Перед выполнением стрельб каждый курсант прошел обучение на компьютерных тренажерах. Благодаря тренажерам будущие офицеры могут воссоздать реальную картину боя.

Кроме того, курсанты неоднократно отрабатывали стрельбы из танков вкладным стволом на полигоне танкового училища в Казани.

Фото: © Пресс служба Центрального военного округа Минобороны России

Экипажи танков вели огонь по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу противника. Упражнение выполнялось полупрямой и прямой наводкой на расстоянии от 400 метров до 4-х километров.

Движущиеся мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от экипажей мгновенной реакции и точности при стрельбе.

«Я считаю, экипаж – это самое главное. Потому что не так страшен танк, как его экипаж», – отмечает курсант Александр Подушкин.

Также курсанты выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, обнаружению целей, их классификации и решению огневых задач.

«Казанское танковое училище очень тепло нас приняло. Поэтому не зря оно является самым лучшим танковым училищем в мире», – указал начальник курса, старший лейтенант Сергей Лигостов.