На полигоне под Казанью полным ходом идет боевое слаживание мобилизованных

Военная подготовка и боевое слаживание мобилизованных полным ходом идут на учебном полигоне под Казанью.

Учебная площадка танкового училища разделена на несколько «районов». На каждом – своя специфика.

Фото: © Полина Шевчук / ИА «Татар-информ»

«На данном районе подготовка началась с 3 октября. Тут организованы шесть учебных точек. Это и стрельба, и военно-медицинская подготовка, а также навыки взаимодействия с оружием», – рассказал «Татар-информу» один из инструкторов.

Фото: © Полина Шевчук / ИА «Татар-информ»

Каждый призывник проходит обучение на всех точках. Чтобы не было неразберихи, «потоки» призывников четко разведены по времени.

«Мы отрабатываем работу в группе. Многие последний раз оружие держали очень давно. Но ребята молодцы. Есть настрой, хотят заниматься. Боевой дух на уровне», – отметил инструктор.

Фото: © Полина Шевчук / ИА «Татар-информ»