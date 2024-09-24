Испытания беспилотных грузовиков провели на полигоне ОЭЗ «Алабуга»

На полигоне Особой экономической зоны «Алабуга» в демонстрационный день состоялись показательные заезды беспилотных грузовиков. Мероприятие прошло в рамках финала конкурса «Пятый уровень» Национальной технологической инициативы, который проходит в Татарстане с 16 по 25 сентября.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе конкурса, беспилотный автомобиль должен был проехать более 90 километров со скоростью, сравнимой с эксплуатационной скоростью профессионального водителя.

Во время испытаний организаторы предусмотрели более ста сценариев, возникающих при движении между терминалами погрузки и разгрузки. При этом автомобили участников двигались в условиях, приближенных по своим параметрам к загородным и пригородным дорогам.

«В процессе движения автомобильная платформа должна показать уровень полной автономности — вмешательство человека (оператора) в процесс управления автомобилем исключено на всем маршруте, в том числе при движении и парковке на терминалах», — уточнили в пресс-службе.

В финале конкурса принимают участие 4 команды из Ковровской государственной технологической академии им. В. А. Дегтярева, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», а также объединенная команда Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета и Московского физико-технического института.

По условиям конкурса, командам-участникам предстоит преодолеть комплексный технологический барьер, открывающий возможности массового внедрения региональной и междугородней беспилотной грузовой логистики.

Призовой фонд конкурса составляет 240 млн рублей. Средства будут использованы для дальнейшей разработки беспилотных автомобилей.