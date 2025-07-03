На полигоне компании «Содружество» продажа электронных билетов выросла на 14%

За пять месяцев этого года на полигоне компании «Содружество» приобретено 230 тыс. электронных билетов на пригородные поезда. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил сегодня журналистам главный инженер компании Ильнур Вафин.

«Развиваем цифровые сервисы продажи билетов с 2018 года. На сегодня доля электронных билетов, то есть приобретенных через мобильные приложения, составляет 13% от общего количества проездных документов. Хотели бы довести этот показатель до 80% в ближайшей перспективе», – сказал он.

Вафин добавил, что пассажиры могут приобрести билеты на пригородные поезда, не выходя из дома. Для этого нужно воспользоваться мобильными приложениями «РЖД Пассажирам», «ПроТранспорт+», «ПроТранспорт», «Яндекс.Электрички», а также чат-ботом «Электрички РЖД» в Телеграм.

«Пассажиры могут не волноваться – соблюдены все требования информационной безопасности», – подчеркнул главный инженер.

По его словам, компания также прорабатывает возможность оформления билетов на водные виды транспорта. «Уже реализована продажа билетов на авиасообщения и автобусы», – заключил Вафин.

Компания «Содружество» обеспечивает пригородные пассажирские перевозки по железной дороге на территории двух федеральных округов – Приволжского и Уральского. Полигон обслуживания включает 10 регионов России – Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Кировская, Свердловская и Ульяновская области, Пермский край.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ»