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Общество 2 июля 2025 14:41

На полгода закрыли для движения дорогу Базарные Матаки – Чувашское Шапкино в РТ

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В Алькеевском районе Татарстана с 1 июля закрылась для движения транспорта автодорога Базарные Матаки – Чувашское Шапкино. Ограничение введено до 30 декабря, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Временное ограничение связано с проведением капитального ремонта автомобильной дороги», – пояснили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по региональным дорогам Алексеевское – Высокий Колок, Нижнее Алькеево – Чувашское Бурнаево – Верхнее Колчурино, Чувашское Шапкино – Новая Сихтерма, Новая Сихтерма – Сиктерме, Подъезд к селу Сиктерме.

#ремонт дороги #ограничение движения
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