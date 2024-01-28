«На поле боя эти сюрпризы бесценны»: бойцы из РТ поблагодарили за поддержку

На днях Песчано-Ковалинский пункт плетения маскировочных сетей в Лаишевском районе посетили бойцы, вернувшиеся из зоны СВО. Они передали «огромное человеческое спасибо» от лица всех военнослужащих неравнодушным лаишевцам, участвующим в сборе и отправке помощи.

Как рассказала «Татар-информу» руководитель благотворительного фонда «Помощь СВОим» Юлия Плечкач, только от этого пункта было отправлено 570 маскировочных сетей в различных вариантах расцветок. Всего же в районе за полтора года с начала объявления частичной мобилизации по запросам военных на 13 точках сплели 4,5 тыс. масксетей.

На встрече бойцы сказали много теплых слов, отметив, что они всегда ждут поддержки от жителей, от родных и что это ни с чем не сравнимое чувство.

В партии помощи для поднятия духа бойцов люди кладут различные сюрпризы в виде писем, различных сладостей и иконок. «Там, на поле боя, эти сюрпризы бесценны...» — признались военные.

По словам собеседницы агентства, при рассказе об этих, казалось бы, обычных мелочах у военных наворачивались слезы. Бойцы должны чувствовать, что они не одни, что их поддерживают, в них верят и за ними есть надежный тыл (как «крепкая стена»), уверены руководители пунктов плетения маскировочных сетей.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону